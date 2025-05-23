Комбрига ВСУ Коробку объявили в международный розыск и заочно арестовали в РФ

Хамовнический суд Москвы в пятницу, 23 мая, заочно арестовал и объявил в международный розыск командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Коробку — его обвиняют в террористических преступлениях.
— избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее было предъявлено обвинение в совершении преступления в том числе по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный, — говорится в документе.
После задержания Коробки на территории России или его экстрадиции в страну украинского военнослужащего арестуют на два месяца, передает ТАСС.
26 февраля Хамовнический суд Москвы вынес приговор о заочном аресте полковника ВСУ Владимира Пипко, которого объявили в розыск по обвинению в терроризме в результате вторжения на территорию Курской области и покушения на военного корреспондента Евгения Поддубного. Военнослужащего также заочно арестовали на срок два месяца.