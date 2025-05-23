Комбрига ВСУ Коробку объявили в международный розыск и заочно арестовали в РФ

— избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее было предъявлено обвинение в совершении преступления в том числе по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный, — говорится в документе.