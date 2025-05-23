Шпиц-рекордсмен из Южно-Сахалинска погиб во время перелёта из Новосибирска

В Южно-Сахалинске скоропостижно скончался померанский шпиц по кличке Вэймаксс, который не пережил перелёт из Новосибирска.
Как сообщили в Telegram-канале «ПОТОК», трагедия произошла 22 мая на рейсе авиакомпании S7, когда сердце пса не выдержало более чем пятичасового путешествия в переноске.
Вэймаксс прославился мировым рекордом, пробежав свыше полукилометра на беговой дорожке. По информации владельца, это занятие стало любимым для собаки во время пандемии, когда прогулки на улице были ограничены.
Хозяин шпица, Владислав, рассказал, что 22 мая они вылетали из Новосибирска в Южно-Сахалинск. Рейс задержали на час, а сам полёт длился более пяти часов, в течение которых Вэймаксс находился в переноске под креслом. Лишь после посадки мужчина обнаружил, что его питомец перестал дышать.