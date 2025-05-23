Шпиц-рекордсмен из Южно-Сахалинска погиб во время перелёта из Новосибирска

Хозяин шпица, Владислав, рассказал, что 22 мая они вылетали из Новосибирска в Южно-Сахалинск. Рейс задержали на час, а сам полёт длился более пяти часов, в течение которых Вэймаксс находился в переноске под креслом. Лишь после посадки мужчина обнаружил, что его питомец перестал дышать.