В Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев. Видео © Telegram / Mash Gor.
Оголённые провода трансформатора, спрятанные в ветках, стали причиной ожогов третьей и четвёртой степени на руках. Врачи были вынуждены прибегнуть к ампутации двух пальцев. Теперь пострадавшему предстоит сложная операция по пересадке кожи и длительное восстановление.
Ранее Life.ru сообщал, как 17-летняя девушка погибла от удара током в городе Боровичи Новгородской области. Прогуливаясь по заброшенной территории, где раньше располагалось дорожное предприятие, она коснулась оголённого электрического провода. Сила удара оказалась настолько велика, что спасти подростка не удалось — она умерла до прибытия медиков.