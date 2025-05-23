В Москву доставлен раненый в ходе атаки ВСУ глава Беловского района Курской области

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки беспилотника ВСУ, был экстренно перевезен в Москву в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) ночью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ночью Николая Волобуева доставили в ЦИТО. Он получил серьезные травмы при атаке дрона накануне. В больнице его встретили вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу провели обследование, сделали КТ и сейчас готовят его к операции», — отметил Хинштейн.
По словам врио губернатора, после операции Волобуеву предстоит реабилитация, которую он начнет в ЦИТО. Хинштейн подчеркнул, что у Волобуева боевой настрой, хотя он беспокоится о том, что ему придется провести время в больнице вместо работы. Также он выразил уверенность в том, что медики сделают все возможное для быстрого выздоровления пострадавшего и поблагодарил Минздрав России и Мурашко за их поддержку.
22 мая украинский дрон атаковал автомобиль главы Беловского района, в результате чего он получил травмы бедра и руки и был госпитализирован. Хинштейн также упомянул, что неделю назад Волобуев был контужен, когда развозил хлеб людям.