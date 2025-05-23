В Москву доставлен раненый в ходе атаки ВСУ глава Беловского района Курской области

По словам врио губернатора, после операции Волобуеву предстоит реабилитация, которую он начнет в ЦИТО. Хинштейн подчеркнул, что у Волобуева боевой настрой, хотя он беспокоится о том, что ему придется провести время в больнице вместо работы. Также он выразил уверенность в том, что медики сделают все возможное для быстрого выздоровления пострадавшего и поблагодарил Минздрав России и Мурашко за их поддержку.