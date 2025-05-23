Хинштейн: пострадавшего при атаке дрона Волобуева доставили в Москву

Получившего ранения при атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины главу Беловского района Николая Волобуева привезли в российскую столицу, проинформировал Александр Хинштейн.
По словам врио губернатора Курской области, в настоящее время пострадавшего ждёт операция в Москве, уже проведено медобследование.
«Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции», — написал он в Telegram.
Хинштейн уточнил, что диагностирована минно-взрывная травма. Кроме того, речь идёт о переломах костей (таза и руки).
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте после ранения Волобуева в результате атаки беспилотника ВСУ. Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство с БПЛА на автомобиль.
Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил главе Беловского района Николаю Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.