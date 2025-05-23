Хинштейн: пострадавшего при атаке дрона Волобуева доставили в Москву

«Сегодня ночью в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии экстренно доставили главу Беловского района Николая Волобуева. Накануне он пострадал при атаке дрона и получил серьёзные травмы. Встретили его в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции», — написал он в Telegram.