Минобороны потребовало взыскать свыше 30 миллионов рублей с РЖД

31 марта Минобороны подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 миллионов 391 тысяча 837 рублей. В столичном Арбитражном суде уточнили, что сумма крупнейшего из исков превышает 34 миллиона рублей. Также появилась информация о том, что 8 февраля в тот же суд поступил еще один иск от российского оборонного ведомства к РЖД на сумму 5,5 миллиона рублей.