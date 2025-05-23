Минобороны потребовало взыскать свыше 30 миллионов рублей с РЖД

Министерство обороны России в пятницу, 23 мая, потребовало взыскать более 30 миллионов рублей с ОАО «Российские железные дороги» по серии новых исков, поданных в мае в Арбитражный суд Москвы. Всего ведомство подало восемь новых исковых заявлений, часть из которых суд уже принял к производству.
— Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги». Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей, — передает ТАСС.
31 марта Минобороны подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 миллионов 391 тысяча 837 рублей. В столичном Арбитражном суде уточнили, что сумма крупнейшего из исков превышает 34 миллиона рублей. Также появилась информация о том, что 8 февраля в тот же суд поступил еще один иск от российского оборонного ведомства к РЖД на сумму 5,5 миллиона рублей.
20 мая Минобороны потребовало взыскать с ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” около 2,6 миллиарда рублей. Предприятие разрабатывает и выпускает различные ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные и другие судна.