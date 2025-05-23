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Курьер аферистов под видом инкассатора забрал у хабаровчанки 830 тыс рублей

За это ему полагался процент от похищенных денег.

Источник: ТАСС

В Хабаровске перед судом предстанет курьер мошенников — 21-летний электрогазосварщик, который под видом инкассатора забрал у пожилой горожанки 832 тысячи рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

78-летняя пенсионерка стала жертвой классической схемы обмана: ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов», сказал, что мошенники пытаются украсть ее деньги, и предложил срочно снять все сбережения и отдать «инкассатору» для хранения на «безопасных счетах».

Женщина поверила, сняла все сбережения и передала во дворе дома помощнику мошенников, который назвал «кодовое слово».

Курьера задержали полицейские. Он сказал, что «устроился» к преступникам через мессенджер. В его обязанности входило забирать деньги у обманутых во время звонков людей. Их он должен был переводить своим нанимателям и получать за это процент.

Для погашения долга перед потерпевшей у задержанного изъяли смартфон.

— Уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) передано в суд, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее мошенника из Хабаровска осудили за торговлю несуществующей красной икрой.