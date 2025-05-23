За неделю клещи укусили 1514 жителей Красноярского края

За прошедшую неделю 1514 жителей Красноярского края обратились к медикам с жалобами на присасывание клещей, из них 391 — несовершеннолетние. Об этом сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.
Зараженность этих членистоногих вирусом клещевого энцефалита составила 2,0%, боррелиями — 51,4%, анаплазмами — 5,1%, эрлихиями — 6,1%.
Всего с начала сезона число пострадавших составило 5989 человек.
Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.
Ранее мы писали, что жители многоквартирного дома на улице Березина покинули свои квартиры, опасаясь обрушения.