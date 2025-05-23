Трамп разбил надежды Европы после телефонного разговора с Путиным

По информации издания, Венгрия может уже в июле заблокировать продление европейских санкций против России. Такой шаг, отмечает газета, может привести к снятию ограничений с активов российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, которые сейчас заморожены в Евросоюзе. The Guardian также напоминает о риске раскола позиций внутри ЕС по вопросу дальнейшего давления на Москву.