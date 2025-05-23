Мать обвиняемой в мошенничестве Битмамы признали малоимущей

— Прошу суд приобщить к делу сведения о признании матери Федякиной, которая имеет троих несовершеннолетних детей, малоимущей. Прошу также суд вернуть изъятые у нее денежные средства, которые она взяла в виде кредита, — говорится в ходатайстве одного из адвокатов блогера.