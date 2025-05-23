Мать обвиняемой в мошенничестве Битмамы признали малоимущей

Мать российского блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, которую обвиняют в мошенничестве на сумму 2,2 миллиарда рублей, признали малоимущей в связи с ее бедственным материальным положением. Об этом в пятницу, 23 мая, стало известно из материалов дела.
— Прошу суд приобщить к делу сведения о признании матери Федякиной, которая имеет троих несовершеннолетних детей, малоимущей. Прошу также суд вернуть изъятые у нее денежные средства, которые она взяла в виде кредита, — говорится в ходатайстве одного из адвокатов блогера.
Судья приобщила указанные документы приобщила, судьба изъятых денег будет решена при вынесении приговора Федякиной. Россиянка заявила в суде, что мать признали малоимущей уже после ареста блогера.
Согласно действующему российскому законодательству, человека могут признать малоимущим, если его официальный доход не превышает прожиточный минимум. Благодаря этому статусу россиянин может получать ряд льгот от федеральных и региональных властей, передает ТАСС.
22 мая прокурор запросил для Валерии Федякиной 10 лет колонии за мошенничество. По версии следствия, девушка предлагала вложиться в криптовалюту и обещала высокий доход, однако вложенные средства присваивала себе.