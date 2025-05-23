Экс-главе пермской колонии продлили арест

В апреле материалы были возвращены прокурору (или следствию), так как обвинительное заключение было составлено с нарушением требований. Согласно официальным судебным документам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в начале месяца фигурантам была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня «в соответствии со статьей 255 УПК РФ». При этом в постановлении у Асламова фигурирует пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), как и у Попова. Но в описательной части документа от органа предварительного расследования все же говорится об особо тяжком преступлении: «получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица».