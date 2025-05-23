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Старушка-Фантомас из Самары по ночам спиливает деревья и шлет угрожающие записки

Житель областного центра рассказал в соцсетях шокирующую историю.

Житель областного центра рассказал в соцсетях шокирующую историю. "Очень досадно. Семь лет назад я посадил деревья, а в субботу кто-то просто их срубил.

Пытался спасти хотя бы часть — привил веточки к оставшимся пенькам. Но уже сегодня и их сломали, а рядом прикрепили записку: «От деревьев только мусор, лучше посадите кусты», — рассказал возмущённый горожанин.

Расследование развивалось почти как детектив: сначала подозревали одного из соседей, потом другого. Однако настоящий ответ дали записи с видеокамер магазина.

Оказалось, деревья спилила пожилая женщина из соседнего двора — на неё никто даже не подумал бы.

К слову сказать, вандализм старушки имеет под собой вполне прагматичный расчет. В своей записке она настаивает, чтобы на месте погубленных растений высадили кусты шиповника.

Тут не поспоришь, его можно хоть для полезных напитков использовать…

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