Водителя чуть не придавило металлоконструкцией на погрузочной площадке в Приморье

Металлоконструкция в процессе разгрузки упала на кабину тягача. Шофёр успел выскочить, травм он не получил. Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ.
В социальных сетях уточняют, что инцидент произошёл на одном из предприятий в районе поворота на Угловое.
Напоминаем, во Владивостоке в декабре прошлого года тоже произошёл инцидент с падением груза в процессе производства работ: 12 рулонов утеплителя упали с крыши при разгрузке, придавив оказавшуюся рядом девочку-подростка. Она выжила, но получила тяжёлые травмы, в марте 2025 года она оставалась на лечении, но уже находилась дома, а не в стационаре. Обвинения в нарушении правил безопасности при ведении работ с причинением тяжкого вреда здоровью предъявлены трём фигурантам дела — крановщику, прорабу из организации-подрядчика и ответственному за объект представителю фирмы-субподрядчика.
В инциденте на погрузочной площадке в Артёме, вероятно, признают виноватым стропальщика.