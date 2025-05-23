Водителя чуть не придавило металлоконструкцией на погрузочной площадке в Приморье

Напоминаем, во Владивостоке в декабре прошлого года тоже произошёл инцидент с падением груза в процессе производства работ: 12 рулонов утеплителя упали с крыши при разгрузке, придавив оказавшуюся рядом девочку-подростка. Она выжила, но получила тяжёлые травмы, в марте 2025 года она оставалась на лечении, но уже находилась дома, а не в стационаре. Обвинения в нарушении правил безопасности при ведении работ с причинением тяжкого вреда здоровью предъявлены трём фигурантам дела — крановщику, прорабу из организации-подрядчика и ответственному за объект представителю фирмы-субподрядчика.