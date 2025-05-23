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Водителя чуть не придавило металлоконструкцией на погрузочной площадке в Приморье

22 мая 2025 года на погрузочной площадке по ул. 1-я Рабочая в Артёме произошёл инцидент, который лишь по счастливой случайности не привёл к гибели человека — на кабину грузового автомобиля SITRAK произошло опрокидывание металлоконструкций весом более 4 тонн, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Металлоконструкция в процессе разгрузки упала на кабину тягача. Шофёр успел выскочить, травм он не получил. Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ.

В социальных сетях уточняют, что инцидент произошёл на одном из предприятий в районе поворота на Угловое.

Напоминаем, во Владивостоке в декабре прошлого года тоже произошёл инцидент с падением груза в процессе производства работ: 12 рулонов утеплителя упали с крыши при разгрузке, придавив оказавшуюся рядом девочку-подростка. Она выжила, но получила тяжёлые травмы, в марте 2025 года она оставалась на лечении, но уже находилась дома, а не в стационаре. Обвинения в нарушении правил безопасности при ведении работ с причинением тяжкого вреда здоровью предъявлены трём фигурантам дела — крановщику, прорабу из организации-подрядчика и ответственному за объект представителю фирмы-субподрядчика.

В инциденте на погрузочной площадке в Артёме, вероятно, признают виноватым стропальщика.