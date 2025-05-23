Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы (фото, видео)

Видео, снятые очевидцами, появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На них видно последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса. Можно заметить следы использования огнетушителя на месте ДТП.
Также в видео видны медики и полицейские.
Автор сообщает, что авария произошла на проспекте Рыскулова в Алматы. По его словам, пострадали несколько человек.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы рассказали о случившемся.
В ведомстве сообщили, что ДТП имело место в Турксибском районе города. Автобус, следовавший по проспекту Рыскулова, восточнее улицы Шемякина допустил столкновение с автомобилем марки Audi во время разворота. Легковушка следовала в противоположном направлении.
Водитель немецкого авто и трое его пассажиров получили телесные повреждения.