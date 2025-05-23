Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы (фото, видео)

В ведомстве сообщили, что ДТП имело место в Турксибском районе города. Автобус, следовавший по проспекту Рыскулова, восточнее улицы Шемякина допустил столкновение с автомобилем марки Audi во время разворота. Легковушка следовала в противоположном направлении.