США с 1 июля уволят сотрудников USAID на Украине

В марте госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Штаты прекращают 83% действующих программ USAID. Сокращения коснутся 5,2 тысячи контрактов, которые, как считают представители правительства, привели к неэффективному расходованию десятков миллиардов долларов и в ряде случаев даже наносили ущерб национальным интересам страны. Оставшиеся 18% инициатив перейдут под более строгий контроль Госдепартамента и будут реализовываться с повышенным вниманием к эффективности.