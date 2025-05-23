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У жителя Пермского края, чьё тело подбросили в машину, осталось двое детей

Мужчину избили до смерти, а потом попытались инсценировать ДТП.

Источник: Соцсети

У жителя Пермского края, чьё тело подбросили в автомобиль и столкнули в воду, чтобы инсценировать ДТП, осталось двое детей, выяснил сайт perm.aif.ru.

19 мая тело 40-летнего жителя посёлка Тюш Октябрьского муниципального округа нашли в съехавшем в воду автомобиле в соседнем посёлке Щучье Озеро. Вскоре выяснилось, что смерть мужчины наступила ещё до этого небольшого ДТП — его жестоко избили, а после погрузили тело в салон машины и столкнули её в воду.

По данным perm.aif.ru, погибшего похоронили в Тюше 21 мая. У мужчины остались двое детей: 12-летний сын и 7-летняя дочка.

Подозреваемого в расправе уже установили и задержали. Местные жители отмечают, что он «не так прост», тем не менее по ходатайству следствия суд отправил его в СИЗО. Редакция perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.

Подробнее о том, что к настоящему моменту известно об убийстве мужчины и попытке выдать его за ДТП, — в материале perm.aif.ru.