У жителя Пермского края, чьё тело подбросили в машину, осталось двое детей

19 мая тело 40-летнего жителя посёлка Тюш Октябрьского муниципального округа нашли в съехавшем в воду автомобиле в соседнем посёлке Щучье Озеро. Вскоре выяснилось, что смерть мужчины наступила ещё до этого небольшого ДТП — его жестоко избили, а после погрузили тело в салон машины и столкнули её в воду.