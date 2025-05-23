В Ольхонском районе в заповеднике незаконно выловили 72 особи хариуса

Ольхонская природоохранная прокуратура совместно с инспекторами «Заповедного Прибайкалья» провела рейд в акватории Байкала, в ходе которого было изъято 9 рыболовных сетей и 72 особи хариуса. Нарушение зафиксировано на территории Байкало-Ленского заповедника в Ольхонском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.