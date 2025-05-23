В Ольхонском районе в заповеднике незаконно выловили 72 особи хариуса

Ольхонская природоохранная прокуратура совместно с инспекторами «Заповедного Прибайкалья» провела рейд в акватории Байкала, в ходе которого было изъято 9 рыболовных сетей и 72 особи хариуса. Нарушение зафиксировано на территории Байкало-Ленского заповедника в Ольхонском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
— По данному факту природоохранная прокуратура направила в органы полиции материал для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по п. «а», «б», «в», «г» ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), — пояснили в ведомстве.
Прокуратура также проверяет, насколько эффективно действовали контролирующие органы. С 25 апреля по 30 июня 2025 года на Байкале и впадающих в него реках действует нерестовый запрет. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.