Подозреваемому в убийстве израильских дипломатов в США грозит смертная казнь

«Минюст США предъявил обвинения подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Элиасу Родригесу из Чикаго (штат Иллинойс), ему грозит смертная казнь», — пишет «Интерфакс». Мужчину обвиняют в убийстве первой степени по двум эпизодам, а также ряд других тяжких преступлений.