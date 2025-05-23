Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Келин: Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес

Скрипали якобы избегают участия в слушаниях по делу отравления в Солсбери, опасаясь за свою безопасность.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что Сергею и Юлии Скрипалям по фиктивным причинам отказали в возможности участвовать в расследовании гибели гражданки Великобритании Дон Стерджес в 2018 году.

Он подчеркнул, что их участие было бы важным, однако им не предоставили такую возможность.

В прошлом году в Великобритании состоялись публичные слушания по делу о смерти Стерджес. В это время британские СМИ распространили информацию о том, что Скрипали якобы избегают участия в слушаниях по делу отравления в Солсбери, опасаясь за свою безопасность.

Келин отметил, что, по его мнению, у Скрипалей была возможность принять участие в расследовании прошлого года, однако им было отказано под вымышленными предлогами. Он выразил убеждение, что такие действия мешают объективному выяснению обстоятельств трагедии и служат препятствием для установления правды.

Ранее Келин заявил, что Лондон намеренно скрывает информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей. Дипломат подчеркнул, что британские власти делают все, чтобы утаить правду.