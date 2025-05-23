Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что Сергею и Юлии Скрипалям по фиктивным причинам отказали в возможности участвовать в расследовании гибели гражданки Великобритании Дон Стерджес в 2018 году.
Он подчеркнул, что их участие было бы важным, однако им не предоставили такую возможность.
В прошлом году в Великобритании состоялись публичные слушания по делу о смерти Стерджес. В это время британские СМИ распространили информацию о том, что Скрипали якобы избегают участия в слушаниях по делу отравления в Солсбери, опасаясь за свою безопасность.
Келин отметил, что, по его мнению, у Скрипалей была возможность принять участие в расследовании прошлого года, однако им было отказано под вымышленными предлогами. Он выразил убеждение, что такие действия мешают объективному выяснению обстоятельств трагедии и служат препятствием для установления правды.
Ранее Келин заявил, что Лондон намеренно скрывает информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей. Дипломат подчеркнул, что британские власти делают все, чтобы утаить правду.