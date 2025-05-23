Разыскиваемый более 11 лет наркобарон ожидает экстрадицию в РФ

В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, который более 11 лет находился в международном розыске по обвинению в организации масштабных поставок героина в Россию. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.