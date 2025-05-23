Разыскиваемый более 11 лет наркобарон ожидает экстрадицию в РФ

В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, который более 11 лет находился в международном розыске по обвинению в организации масштабных поставок героина в Россию. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, он руководил сетью курьеров, через которых ввозились сотни килограммов наркотиков.
Ранее по этому делу были осуждены его сообщники, некоторые уже вышли на свободу. Сейчас задержанный ожидает экстрадиции в РФ, где ему грозит уголовное наказание за наркоторговлю в особо крупном размере.
«В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
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