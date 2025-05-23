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За сбитую на пешеходном переходе девочку из Красноярска оштрафовали… ее отца

10-летняя жительница Красноярска попала под машину на пешеходном переходе, который она переезжала на электросамокате. Теперь ее отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей.

10-летняя жительница Красноярска попала под машину на пешеходном переходе, который она переезжала на электросамокате. Теперь ее отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей.

22 мая на улице Садовая 10-летняя девочка на электросамокате переезжала дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль «Ниссан» — это запечатлели уличные камеры.

Расследуя обстоятельства ДТП, полицейские обратили внимание на то, что на самокате (не кикшеринговом, а принадлежащем самой девочке) стоит мотор мощностью 300 ватт — и для его управления требуется водительское удостоверение, которого у пострадавшей не нашлось.

За это отец ребенка, купивший дочери «опасную игрушку», был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Это, напомним, уже далеко не первый случай ДТП на «зебре» с участием электрических самокатов.