За сбитую на пешеходном переходе девочку из Красноярска оштрафовали… ее отца

10-летняя жительница Красноярска попала под машину на пешеходном переходе, который она переезжала на электросамокате. Теперь ее отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей.
22 мая на улице Садовая 10-летняя девочка на электросамокате переезжала дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль «Ниссан» — это запечатлели уличные камеры.
Расследуя обстоятельства ДТП, полицейские обратили внимание на то, что на самокате (не кикшеринговом, а принадлежащем самой девочке) стоит мотор мощностью 300 ватт — и для его управления требуется водительское удостоверение, которого у пострадавшей не нашлось.
За это отец ребенка, купивший дочери «опасную игрушку», был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Это, напомним, уже далеко не первый случай ДТП на «зебре» с участием электрических самокатов.