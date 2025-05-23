За сбитую на пешеходном переходе девочку из Красноярска оштрафовали… ее отца

Расследуя обстоятельства ДТП, полицейские обратили внимание на то, что на самокате (не кикшеринговом, а принадлежащем самой девочке) стоит мотор мощностью 300 ватт — и для его управления требуется водительское удостоверение, которого у пострадавшей не нашлось.