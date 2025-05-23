Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Внуково

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло временные ограничения на прием и отправку авиарейсов в столичном аэропорте Внуково. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— В аэропорту Внуково в 02:47 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — передает Telegram-канал «Представитель Росавиации».
Ограничения на работу аэропорта ввели ночью 23 мая. Тогда же Росавиация приостановила работу авиагавани Жуковский и аэропорта Домодедово. 22 мая в учреждениях также были временно недоступны прием и отправка воздушных судов. Позднее Росавиация объявила о снятии ограничений во Внукове, Домодедове, Жуковском, а также в аэропорту Владимира (Семязино).
23 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские уничтожили шесть дронов ВСУ, а затем еще трех вражеских беспилотников, которые направлялись к столице. Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.