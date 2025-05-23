Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Внуково

Ограничения на работу аэропорта ввели ночью 23 мая. Тогда же Росавиация приостановила работу авиагавани Жуковский и аэропорта Домодедово. 22 мая в учреждениях также были временно недоступны прием и отправка воздушных судов. Позднее Росавиация объявила о снятии ограничений во Внукове, Домодедове, Жуковском, а также в аэропорту Владимира (Семязино).