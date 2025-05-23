Скандальные аресты. В Ростове начальство завода обвинили в хищении миллиарда

Сразу по нескольким подшипниковым заводам страны, которые выполняли гособоронзаказ на огромные суммы, прокатилась новая волна обысков. Речь идёт о ростовском «10-ГПЗ», а также «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и «ГПЗ-2 Тверь».
Причина — хищение более одного миллиарда бюджетных средств. По делу арестованы новые фигуранты. Кого и в чём именно подозревают, выяснял Rostov.aif.ru.
Скрылась от следствия.
В высокие кабинеты нагрянули оперативники УФСБ, а также Главного военного следственного управления СК России. Выяснилось, что к громкому делу причастны ещё четверо крупных руководителей.
Это гендиректор и директор по экономике и финансам «10-ГПЗ», а также два собственника этого предприятия. Кроме того, задержан бывший заместитель руководителя Росстандарта России. Согласно официальному сообщению УФСБ по Ростовской области, он воспользовался своими родственными связями, чтобы наладить мошенническую схему.
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в поле зрения силовиков оказались владелец завода Роман Волков, генеральный директор Александр Дьяченко, финансовый директор Феликс Захарцов. Также арестован бывший заместитель руководителя Росстандарта России Алексей Кулешов — сын Людмилы Кулешовой — совладелицы предприятия.
Сама Людмила пока скрывается от следствия, её объявили в федеральный розыск.
Таким образом, количество подозреваемых по делу увеличилось до восьми. Это, помимо уже упомянутых, бывший директор по экономике и финансам Николай Борисов, начальник 547 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации Андрей Сухомлин.
Как уточняет «Коммерсант», в деле также значится фамилия Дмитрия Горохова. По данным ФСБ России, в сентябре 2024 года работник службы внутренней безопасности завода намеревался передать силовикам 20 млн рублей, чтобы те прекратили проверку надзорного ведомства.
«При передаче первой половины предложенной суммы — 10 млн рублей — подозреваемый был задержан», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области. Во время задержания подозреваемый мужчина пытался сбежать, но ему этого не удалось.
70 договоров поставки.
Как сказано на сайте СК России, в 2020—2021 годах при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) ростовский завод подписали более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции на общую сумму 1,5 млрд рублей.
«Борисов совместно с Дьяченко, Сухомлиным, Кулешовым, Волковым и Захарцовым путём необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитили более 800 млн рублей», — сообщает Светлана Петренко.
При этом Сухомлин согласовал кратное завышение цены.
Сейчас Кулешов и Волков заключены под стражу. Соответствующее ходатайство представил 235 гарнизонный военный суд. Под арестом также находятся Борисов и Сухомлин. В отношении остальных фигурантов вопрос об избрании им меры пресечения ещё решается.
Rostov.aif.ru продолжит следить за расследованием этого громкого дела.