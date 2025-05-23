Скандальные аресты. В Ростове начальство завода обвинили в хищении миллиарда

Это гендиректор и директор по экономике и финансам «10-ГПЗ», а также два собственника этого предприятия. Кроме того, задержан бывший заместитель руководителя Росстандарта России. Согласно официальному сообщению УФСБ по Ростовской области, он воспользовался своими родственными связями, чтобы наладить мошенническую схему.