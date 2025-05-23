Балкон вспыхнул из-за оставленной на солнце банки с водой в Ангарске

Сегодня, 23 мая, в микрорайоне 6А Ангарска на третьем этаже пятиэтажки вспыхнул балкон из-за оставленной на солнце стеклянной банки с водой. Лучи преломились в емкости как в линзе и нагрели деревянный пол до возгорания, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.