Балкон вспыхнул из-за оставленной на солнце банки с водой в Ангарске

Сегодня, 23 мая, в микрорайоне 6А Ангарска на третьем этаже пятиэтажки вспыхнул балкон из-за оставленной на солнце стеклянной банки с водой. Лучи преломились в емкости как в линзе и нагрели деревянный пол до возгорания, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пламя на двух квадратах ликвидировали 12 огнеборцев и три машины. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 22 мая в поселке Мишелевка Усольского района горела квартира на 5-м этаже. До прибытия огнеборцев задымленный подъезд многоэтажки самостоятельно покинули восемь человек. Прибывшие пожарные с помощью специальных инструментов вскрыли дверь в квартиру.