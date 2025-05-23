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Балкон вспыхнул из-за оставленной на солнце банки с водой в Ангарске

Лучи преломились в емкости, как в линзе, и нагрели деревянный пол до возгорания.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сегодня, 23 мая, в микрорайоне 6А Ангарска на третьем этаже пятиэтажки вспыхнул балкон из-за оставленной на солнце стеклянной банки с водой. Лучи преломились в емкости как в линзе и нагрели деревянный пол до возгорания, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пламя на двух квадратах ликвидировали 12 огнеборцев и три машины. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 22 мая в поселке Мишелевка Усольского района горела квартира на 5-м этаже. До прибытия огнеборцев задымленный подъезд многоэтажки самостоятельно покинули восемь человек. Прибывшие пожарные с помощью специальных инструментов вскрыли дверь в квартиру.