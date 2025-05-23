Нетрезвый житель Новосибирска угнал автомобиль матери и съехал в кювет

Согласно материалам дела, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил незаконно завладеть автомобилем Toyota Corolla, принадлежащим его матери. Воспользовавшись отвёрткой, он проник в гараж, где находилась иномарка, запустил двигатель и выехал за пределы гаража. Однако поездка оказалась недолгой: вскоре сибиряк не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в кювет.