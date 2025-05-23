Губернатор Артамонов: 20 квартир повреждены в результате атаки БПЛА на Ельц

Украинские дроны нанесли удары по городу Ельц в Липецкой области. В результате атаки пострадал жилой многоквартирный дом. Власти города оценивают причиненный ущерб. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уведомил, что повреждения получили 20 квартир. Одна из них пострадала сильнее остальных. Жилец временно переселится к родственникам, уточнил губернатор. Он добавил, что мужчина не получил ранений.
«Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — уведомил Игорь Артамонов.
Губернатор также рассказал о попадании обломков БПЛА на территорию промзоны. Как итог, произошло возгорание. Пострадали восемь человек.