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Губернатор Артамонов: 20 квартир повреждены в результате атаки БПЛА на Ельц

ВСУ атаковали беспилотниками Ельц Липецкой области, обломки упали на жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны нанесли удары по городу Ельц в Липецкой области. В результате атаки пострадал жилой многоквартирный дом. Власти города оценивают причиненный ущерб. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он уведомил, что повреждения получили 20 квартир. Одна из них пострадала сильнее остальных. Жилец временно переселится к родственникам, уточнил губернатор. Он добавил, что мужчина не получил ранений.

«Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — уведомил Игорь Артамонов.

Губернатор также рассказал о попадании обломков БПЛА на территорию промзоны. Как итог, произошло возгорание. Пострадали восемь человек.