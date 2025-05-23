Алаудинов рассказал, почему не берет в плен иностранных наемников

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца… Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации (на стороне ВСУ — прим. URA.RU), он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно сражаться с русскими и Россией», — сказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Командир подчеркнул, что иностранные наемники, добровольно воюющие на стороне Украины против России, «нам не друзья», поэтому предлагать сдаваться с плен им не нужно.