Супружескую пару задержали в Новосибирской области с 1,5 кг наркотиков

В Новосибирской области пресекли межрегиональный канал перевозки крупной партии синтетического наркотика. Более 1,5 кг так называемого «слоновьего транквилизатора» нашли у супружеской пары, которая ехала из Новосибирска в Иркутскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.