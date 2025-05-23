Супружескую пару задержали в Новосибирской области с 1,5 кг наркотиков

В Новосибирской области пресекли межрегиональный канал перевозки крупной партии синтетического наркотика. Более 1,5 кг так называемого «слоновьего транквилизатора» нашли у супружеской пары, которая ехала из Новосибирска в Иркутскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
— Проведенной экспертизой установлено содержание в обнаруженных у дилеров упаковках 1 кг 582 г наркотического вещества, смертельная доза которого для человека не превышает 0,001 мг, — уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что супруги официально нигде не работают, но регулярно занимаются оптовыми поставками запрещенных веществ в Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую, Омскую и Иркутскую области.
В отношении пары возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере организованной группой. Их отправили под стражу на два месяца. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.