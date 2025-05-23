В Омске вновь задержаны утренние рейсы на Москву

В Омске вновь задержаны рейсы на Москву. Данные онлайн-табло на 9:40 свидетельствуют о сбоях в графике. Так с задержкой из Омска отправились сразу пять рейсов.
Первым с опозданием в 49 минут вылетел борт авиакомпании «Победа» в аэропорт Шереметьево, отправившись в 5:59 вместо запланированного времени. Ещё один рейс в Шереметьево задержался на 31 минуту, вылетев вместо 5:50. Также в Шереметьего вовремя не улетел рейс «Аэрофлота».
Фото: aeroomsk.ru.
Наиболее значительная задержка коснулась рейса в аэропорт Домодедово. Вылет отложен примерно на 3 часа — до 9:40. Причиной, предположительно, стали ночные ограничения на прием и вылет самолетов в московском аэропорту.