В Омске вновь задержаны утренние рейсы на Москву

Первым с опозданием в 49 минут вылетел борт авиакомпании «Победа» в аэропорт Шереметьево, отправившись в 5:59 вместо запланированного времени. Ещё один рейс в Шереметьево задержался на 31 минуту, вылетев вместо 5:50. Также в Шереметьего вовремя не улетел рейс «Аэрофлота».