Артамонов: 20 квартир были повреждены при атаке БПЛА на Елец

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и последующего падения их обломков на город Елец Липецкой области 20 квартир получили повреждения. Одна из них пострадала больше других: крышу и окна потребуется восстановить. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что на месте произошедшего находится его первый заместитель Александр Рябченко. Вместе с исполняющим обязанности мэра города Вячеславом Жабиным он оценивает обстановку и ущерб, а также общается с горожанами.
— Мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. С ним все в порядке. Он временно поживет у родственников. Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения исполняющий обязанности мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, — подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что поручил Рябченко приехать в больницу к ельчанам, пострадавшим на предприятии. Тяжелых случаев нет, передает Telegram-канал Артамонова.
Губернатор Липецкой области сообщил об атаке украинских беспилотников на регион 23 мая, добавив, что обломки дронов упали в промышленной зоне, спровоцировав возгорание.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что в результате атаки дронов на Елец в городе загорелся завод. Согласно сообщениям журналистов, всех сотрудников предприятия эвакуировали, но, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Позднее Артамонов уточнил, что в результате атаки пострадали восемь человек.