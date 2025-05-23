Артамонов: 20 квартир были повреждены при атаке БПЛА на Елец

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что в результате атаки дронов на Елец в городе загорелся завод. Согласно сообщениям журналистов, всех сотрудников предприятия эвакуировали, но, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Позднее Артамонов уточнил, что в результате атаки пострадали восемь человек.