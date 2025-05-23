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В Ангарске стеклянная банка с водой спровоцировала пожар

Пламя охватило балкон в многоквартирном доме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске в микрорайоне 6А в пятиэтажном доме произошёл пожар. Спасателям позвонили соседи. Огонь на балконе третьего этажа возник из-за оставленной стеклянной банки.

— Причиной возгорания деревянного пола на балконе стала стеклянная банка с водой. Сработал эффект линзы, солнечные лучи нагрели поверхность до воспламенения, — уточнили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

Пламя на двух квадратах потушили 12 спасателей с привлечением трех единиц техники. На пожаре никто не погиб и не пострадал.

МЧС России напоминает, что нельзя оставлять стеклянную посуду на солнце. А в доме рекомендует установить пожарный извещатель.