В Ангарске стеклянная банка с водой спровоцировала пожар

В Ангарске в микрорайоне 6А в пятиэтажном доме произошёл пожар. Спасателям позвонили соседи. Огонь на балконе третьего этажа возник из-за оставленной стеклянной банки.
— Причиной возгорания деревянного пола на балконе стала стеклянная банка с водой. Сработал эффект линзы, солнечные лучи нагрели поверхность до воспламенения, — уточнили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.
Пламя на двух квадратах потушили 12 спасателей с привлечением трех единиц техники. На пожаре никто не погиб и не пострадал.
МЧС России напоминает, что нельзя оставлять стеклянную посуду на солнце. А в доме рекомендует установить пожарный извещатель.