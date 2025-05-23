Мать Битмамы, обвиняемой в мошенничестве, признана малоимущей

Мать обвиняемой в мошенничестве на сумму 2,2 миллиарда рублей Валерии Федякиной, известной как Битмама, была признана малоимущей из-за тяжелого материального положения. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые были зачитаны во время судебного разбирательства и с которыми ознакомился ТАСС. В документе содержится ходатайство о включении этой информации в материалы дела.
В частности, один из адвокатов Федякиной просил суд признать ее мать, которая воспитывает троих несовершеннолетних детей, малоимущей. Также было предложено вернуть изъятые у нее денежные средства, взятые в кредит.
Судья приняла эти документы к делу, а окончательное решение о судьбе изъятых денег будет принято при вынесении приговора. Согласно закону, статус малоимущего присваивается лицам с доходом ниже прожиточного минимума, что дает им право на определенные льготы.
Самая подсудимая заявила в суде, что ее мать была признана малоимущей уже после ареста Федякиной. Ранее прокурор потребовал назначить ей наказание в виде 10 лет колонии общего режима за участие в четырех эпизодах мошенничества и признал ее виновной.
Ранее гособвинение попросило назначить блогеру и предпринимательнице Валерии Федякиной, известной как Битмама, 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве.