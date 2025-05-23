Мать Битмамы, обвиняемой в мошенничестве, признана малоимущей

Мать обвиняемой в мошенничестве на сумму 2,2 миллиарда рублей Валерии Федякиной, известной как Битмама, была признана малоимущей из-за тяжелого материального положения. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые были зачитаны во время судебного разбирательства и с которыми ознакомился ТАСС. В документе содержится ходатайство о включении этой информации в материалы дела.