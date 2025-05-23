Спортсмен надавал крокодилу по морде и выскочил на берег реки

13 мая 2025 года 18-летний Карен Кумар, участник национальных соревнований по лёгкой атлетике из города Агра, находился в водах реки Чамбал, когда внезапно подвергся атаке рептилии. Хищник впился челюстями сначала в ногу юноши, а затем перехватил его руку, вырвав фрагмент тканей. Несмотря на глубокие раны и обильную кровопотерю, спортсмену удалось противостоять атакующему животному. Парень наносил удары по голове рептилии в течение нескольких минут и смог отвлечь ее.