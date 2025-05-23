Спортсмен надавал крокодилу по морде и выскочил на берег реки

В Индии молодой спортсмен сумел вырваться из смертельной хватки крокодила во время купания.
13 мая 2025 года 18-летний Карен Кумар, участник национальных соревнований по лёгкой атлетике из города Агра, находился в водах реки Чамбал, когда внезапно подвергся атаке рептилии. Хищник впился челюстями сначала в ногу юноши, а затем перехватил его руку, вырвав фрагмент тканей. Несмотря на глубокие раны и обильную кровопотерю, спортсмену удалось противостоять атакующему животному. Парень наносил удары по голове рептилии в течение нескольких минут и смог отвлечь ее.
После того как Кумар выбрался на сушу, очевидцы оперативно доставили его в ближайшую клинику. Врачи констатируют стабильное состояние пациента, однако запретили ему физические нагрузки до полной реабилитации. Об этом информирует New Indian Express.
По данным властей, в акватории реки обитает 742 особи крокодилов, отдельные из которых достигают пятиметровой длины. Этот случай стал очередным в череде нападений пресмыкающихся на людей в данном регионе.
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