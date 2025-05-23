Убийце израильских дипломатов грозит смертная казнь

Минюст США предъявил 30-летнему Элиасу Родригесу обвинения в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Ему грозит смертная казнь за расстрел дипломатов возле Еврейского музея.
«Родригес обвиняется в окружном суде США по округу Колумбия в убийстве иностранных должностных лиц, причинении смерти с помощью огнестрельного оружия и применении огнестрельного оружия во время насильственного преступления. Он также обвиняется по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени в соответствии с уголовным кодексом округа Колумбия», — сообщила прокуратура США.
Жертвами стали Ярон Лищинский и Сара Линн Милгрим, которых застрелили при выходе с мероприятия. Родригес, задержанный на месте, кричал «Свободная Палестина!».
Подозреваемый отказался от слушания и будет находиться под стражей до суда 18 июня. Прокуратура настаивает на максимальном наказании.
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