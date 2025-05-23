Убийце израильских дипломатов грозит смертная казнь

«Родригес обвиняется в окружном суде США по округу Колумбия в убийстве иностранных должностных лиц, причинении смерти с помощью огнестрельного оружия и применении огнестрельного оружия во время насильственного преступления. Он также обвиняется по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени в соответствии с уголовным кодексом округа Колумбия», — сообщила прокуратура США.