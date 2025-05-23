Киев третий день подряд атакует Россию дронами — карта ударов БПЛА 23 мая

Российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ, которые двигались в направлении Москвы. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин. Как сообщает издание 78.ru, воздушные суда, направлявшиеся в аэропорт Внуково, были перенаправлены на запасную площадку в Пулково. В частности, три рейса Turkish Airlines изменили маршрут и прибыли в Пулково, а рейс по маршруту Санкт-Петербург — Москва был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Кроме того, самолет авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула, также сменил пункт назначения на Пулково.