В Приморье произошло массовое отравление учащихся колледжа

По информации следователей на 22 мая, восемь молодых людей обратились к медикам с симптомами, которые указывали на пищевое отравление. Однако утром 23 мая представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил РИА Новости, что уже у 12 человек подтвердилась острая кишечная инфекция.