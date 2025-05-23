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В Приморье произошло массовое отравление учащихся колледжа

В Приморском крае в Дальнегорском индустриально-технологическом колледже произошло массовое отравление учащихся, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

По информации следователей на 22 мая, восемь молодых людей обратились к медикам с симптомами, которые указывали на пищевое отравление. Однако утром 23 мая представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил РИА Новости, что уже у 12 человек подтвердилась острая кишечная инфекция.

Точная причина недомогания учащихся будет установлена в ходе эпидемиологического исследования. Проводится проверка условий организации питания в данном учебном заведении. В столовой колледжа эксперты взяли для анализа смывы на микрофлору, пробы пищевых продуктов и дезинфицирующих средств.

«Ход и результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора взяты прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства.