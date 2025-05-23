Суд заочно арестовал комбрига ВСУ Коробку и объявил его в международный розыск

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Владимира Коробки. Он обвиняется в совершении преступлений террористической направленности, в том числе по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).
Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, Коробка объявлен в международный розыск. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца — срок начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ.
«Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный», — говорится в документах.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы взял под стражу гражданина России, обвиняемого в государственной измене. Россиянину вменяется статья 275 УК РФ («Госизмена»), по которой ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.