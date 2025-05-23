Суд заочно арестовал комбрига ВСУ Коробку и объявил его в международный розыск

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, Коробка объявлен в международный розыск. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца — срок начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ.