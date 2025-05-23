Глава СКР контролирует дело о нападении собак на подростка в Иркутске

В Иркутском садоводстве большие стаи собак нападают на людей. Однако бродячих животных не отлавливают. Поэтому в ход дела вмешался глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в мае собаки напали на 16-летнюю девушку и 8-летнего мальчика. Но жалобы и обращения потерпевших в инстанции не дали результатов.