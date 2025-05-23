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Глава СКР контролирует дело о нападении собак на подростка в Иркутске

В СНТ «Энергетик-3» бродячие псы напали на двоих несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском садоводстве большие стаи собак нападают на людей. Однако бродячих животных не отлавливают. Поэтому в ход дела вмешался глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в мае собаки напали на 16-летнюю девушку и 8-летнего мальчика. Но жалобы и обращения потерпевших в инстанции не дали результатов.

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах и его результатах, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет региона завел уголовное дело о непринятии мер по отлову собак в садоводстве.