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При падении обломков БПЛА на жилой дом в Ельце пострадали 20 квартир

Одна из квартир была повреждена больше остальных, однако проживавший в ней мужчина не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

20 квартир получили повреждения в результате падения обломков беспилотников на жилой дом в Ельце, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, одна из квартир пострадала больше остальных. Восстановления требуют крыша дома и окна.

Артамонов рассказал, что мужчину, который проживал в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. Он временно переселился к родственникам.

Глава региона заверил, что власти помогут с восстановлением дома, также необходимая помощь будет оказана всем пострадавшим.

Ранее Артамонов сообщал о пожаре в промзоне Ельца, возникшем после падения обломков БПЛА. По его словам, в результате происшествия пострадали восемь человек. Также обломки упали на жилой дом, его жители были эвакуированы.