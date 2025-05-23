При падении обломков БПЛА на жилой дом в Ельце пострадали 20 квартир

20 квартир получили повреждения в результате падения обломков беспилотников на жилой дом в Ельце, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, одна из квартир пострадала больше остальных. Восстановления требуют крыша дома и окна.
Артамонов рассказал, что мужчину, который проживал в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. Он временно переселился к родственникам.
Глава региона заверил, что власти помогут с восстановлением дома, также необходимая помощь будет оказана всем пострадавшим.
Ранее Артамонов сообщал о пожаре в промзоне Ельца, возникшем после падения обломков БПЛА. По его словам, в результате происшествия пострадали восемь человек. Также обломки упали на жилой дом, его жители были эвакуированы.