Юрий Слюсарь: песок с мазутом с Семикаракорского полигона увезут обратно на Кубань

Напомним, песок, содержащий мазут, начали завозить в Ростовскую область в конце января. Выехавший на семикаракорский полигон и встретившийся с местными жителями глава региона Юрий Слюсарь наложил запрет на дальнейший ввоз песка. К тому моменту на полигон уже успели завезти 1800 тонн. Позднее врио губернатора сообщил о том, что прорабатывается вопрос о вывозе замазученного песка на утилизацию в другой регион.