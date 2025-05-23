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Юрий Слюсарь: песок с мазутом с Семикаракорского полигона увезут обратно на Кубань

Вопрос с мазутным песком на полигоне в Семикаракорском районе решен — его отправят обратно в Краснодарский край. Об этом глава региона Юрий Слюсарь сообщил 22 мая в своём телеграм-канале.

Врио губернатора уточнил, что компания «Южный город» заключила соглашение на вывоз загрязненного песка на кубанский полигон.

«Первые 200 тонн вывезут уже в понедельник. Планируем весь процесс завершить в течение двух недель. Поручил министру экологии Михаилу Фишкину выехать на место и контролировать работы лично», — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, песок, содержащий мазут, начали завозить в Ростовскую область в конце января. Выехавший на семикаракорский полигон и встретившийся с местными жителями глава региона Юрий Слюсарь наложил запрет на дальнейший ввоз песка. К тому моменту на полигон уже успели завезти 1800 тонн. Позднее врио губернатора сообщил о том, что прорабатывается вопрос о вывозе замазученного песка на утилизацию в другой регион.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.