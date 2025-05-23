Убийце влюбленных сотрудников израильского посольства предъявлено обвинение

Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение единственному подозреваемому в дерзком нападении, в результате которого погибли два молодых сотрудника посольства Израиля у здания Еврейского музея в центре Вашингтона, в убийстве иностранных официальных лиц и других преступлениях.
В опубликованных в четверг судебных документах 31-летнему Элиасу Родригесу из Чикаго предъявлено обвинение в совершении убийств в среду вечером, которые повергли столицу США в шок и были осуждены мировыми лидерами как «ужасные» и «антисемитские». Согласно материалам дела, подозреваемый заявил полиции после своего ареста: «Я сделал это для Палестины, я сделал это для Газы».
Выступая на пресс-конференции в четверг днем, Джанин Пирро, временно исполняющая обязанности прокурора США в Вашингтоне, рассказала о предъявленных обвиняемому обвинениях, которые также включают два пункта обвинения в убийстве первой степени, причинении смерти человеку с применением огнестрельного оружия, стрельбе из огнестрельного оружия во время совершения преступления. насилие — как «начальный» перечень преступлений. По ее словам, это убийство также расследуется как «преступление на почве ненависти и терроризма».
«Мы предъявим дополнительные обвинения, если того потребуют доказательства», — сказала она.
Элиас Родригес впервые предстал перед судом в четверг днем, через несколько часов после того, как федеральные агенты в тактическом снаряжении нагрянули в его чикагскую квартиру, пишет The Guardian. Согласно сообщению на аккаунте соцсети Вашингтонского отделения ФБР, агенты в Чикаго «проводили санкционированную судом правоохранительную деятельность», которая, по их словам, была «связана со вчерашней трагической стрельбой в Вашингтоне, округ Колумбия».
Директор ФБР Кэш Патель назвал это убийство «актом террора» и «целенаправленным антисемитским насилием». Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила: «Мы делаем все возможное, чтобы защитить всю нашу общину, и особенно нашу еврейскую общину прямо сейчас».
При предъявлении Родригесу обвинения в федеральном суде в четверг мировой судья Мэтью Шарбо сказал подсудимому, что ему грозит смертная казнь в качестве наказания, если его признают виновным в преступлениях, в которых он обвиняется. Джанин Пирро отмечает, что пока «слишком рано» говорить о том, будут ли прокуроры добиваться высшей меры наказания, но это «дело, допускающее смертную казнь».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «опечален и возмущен» этим смертоносным актом, и пообещала, что Министерство юстиции США «будет преследовать виновного в этом по всей строгости закона». Она сообщила, что Трамп разговаривал с Биньямином Нетаньяху в четверг.
Убийства произошли вскоре после 9 часов вечера в среду возле Столичного еврейского музея, где, по словам официальных лиц, вооруженный человек подошел к группе людей, покидавших мероприятие, организованное Американским еврейским комитетом, и открыл огонь с близкого расстояния.
По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, жертвы, опознанные как Ярон Лищински, выросший в Германии и Израиле, и Сара Милгрим, гражданка США из Канзаса, были молодой парой, которая собиралась обручиться. Лейтер сообщил журналистам, что Лищински «купил кольцо на этой неделе с намерением сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме».
По словам начальника столичной полиции Памелы Смит, перед стрельбой подозреваемый был замечен расхаживающим возле музея. После открытия огня он вошел в музей, был задержан службой безопасности мероприятия и начал скандировать «Свободная Палестина», — сказала она.
Официальные лица заявили, что подозреваемый не числился ни в каких списках сотрудников службы безопасности, и перед стрельбой не было никаких повышенных угроз безопасности. По словам официальных лиц, огнестрельное оружие, которое, предположительно, использовалось при убийствах, было изъято. Газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что пистолет был законно приобретен в Иллинойсе и легально перевезен в Вашингтон, округ Колумбия.
На вопрос на пресс-конференции в четверг, был ли подозреваемый нацелен на мероприятие или на отдельных людей, Стив Дженсен, помощник директора Вашингтонского отделения ФБР, ответил: «В данный момент мы не можем сказать». Он сказал, что сотрудники правоохранительных органов все еще расследуют обстоятельства поездки подозреваемого в Вашингтон, которая, по их мнению, была связана с работой, а также то, как предполагаемый стрелок узнал о месте проведения мероприятия в музее в среду вечером, которое было частным и не афишировалось.
Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино сообщил, что подозреваемый был допрошен властями в течение нескольких часов после взятия под стражу. Должностным лицам было известно об «определенных материалах», автором которых, возможно, был подозреваемый, и которые были распространены в Интернете, написал он в своем посте в соцсети, добавив: «Мы надеемся, что очень скоро получим обновленную информацию о подлинности».
Флаги на израильских дипломатических представительствах по всему миру были приспущены, и Нетаньяху приказал усилить меры безопасности после того, что он назвал «ужасающим антисемитским убийством».
Нападение произошло на фоне того, что Израиль расширил свое наземное наступление в Газе и сталкивается с растущим международным давлением, в том числе со стороны США, с требованием прекратить почти трехмесячную блокаду продовольствия, медикаментов и других поставок, которая, по словам гуманитарных организаций, поставила анклав на грань голода, отмечает The Guardian.
«Когда антисемитизм нормализуется, именно тогда мы начинаем видеть реальную опасность, которая приводит к насилию, которое мы наблюдали прошлой ночью», — комментирует Тед Дойч, бывший конгрессмен от Флориды и исполнительный директор Американского еврейского комитета, который в среду вечером устроил прием для молодых дипломатов.
Рано утром в четверг Трамп написал в социальной сети: «Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно, основанные на антисемитизме, должны прекратиться НЕМЕДЛЕННО! Ненависти и радикализму нет места в США».
Гидеон Саар, министр иностранных дел Израиля, обвинил критиков израильского правительства, включая «лидеров и официальных лиц многих стран и международных организаций, особенно из Европы», в разжигании насилия и ненависти против его страны с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война между Израилем и ХАМАСОМ. Но Франция в четверг осудила комментарии Саара как «неоправданные» и «возмутительные». «Франция осуждала, продолжает осуждать и будет продолжать осуждать, всегда и безоговорочно, любой акт антисемитизма», — заявил представитель министерства иностранных дел Кристоф Лемуан.
В последние недели международная критика Израиля в связи с войной в Газе усилилась, напоминает The Guardian. Во вторник в беспрецедентном совместном заявлении с Канадой и Великобританией Франция осудила «отвратительные высказывания» членов правительства Нетаньяху, а также «возмутительные действия» и «невыносимые страдания» гражданского населения.
Совет по американо-исламским отношениям (Cair) осудил это смертоносное нападение как «абсолютно неприемлемое» и заявил, что политическое насилие «только подрывает стремление к справедливости».
В память о жертвах теракта посыпались поздравления из США и других стран, поскольку те, кто знал Лищински и Милгрима, описывали пару как «яркую» и «талантливую».
По словам посла Израиля в Германии Рона Прозора, 30-летний Лищински, работавший научным сотрудником в политическом отделе посольства Израиля в Вашингтоне, родился в Нюрнберге. «Он был христианином, искренне любил Израиль, служил в Армии обороны Израиля и решил посвятить свою жизнь государству Израиль и делу сионизма», — написал он в соцсепти.
По словам представителя израильского министерства иностранных дел, 26-летняя американка из Канзаса Милгрим организовывала поездки в Израиль. По словам официальных лиц, она также была волонтером Tech2Peace, правозащитной группы, которая занимается обучением молодых палестинцев и израильтян и содействует диалогу между ними.
По словам официальных лиц, Лищински готовился сделать предложение Милгрим, когда они планировали на следующей неделе отправиться в Иерусалим, чтобы встретиться с его семьей. Лищински купил обручальное кольцо, о котором семья Милгрим узнала только после стрельбы.
«Ирония в том, что мы беспокоились за безопасность нашей дочери в Израиле», — сказал ее отец Роберт Милгрим в интервью New York Times. «Но она была убита за три дня до отъезда».