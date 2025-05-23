Убийце влюбленных сотрудников израильского посольства предъявлено обвинение

На вопрос на пресс-конференции в четверг, был ли подозреваемый нацелен на мероприятие или на отдельных людей, Стив Дженсен, помощник директора Вашингтонского отделения ФБР, ответил: «В данный момент мы не можем сказать». Он сказал, что сотрудники правоохранительных органов все еще расследуют обстоятельства поездки подозреваемого в Вашингтон, которая, по их мнению, была связана с работой, а также то, как предполагаемый стрелок узнал о месте проведения мероприятия в музее в среду вечером, которое было частным и не афишировалось.