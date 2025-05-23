Новый канцлер ФРГ поддержал запрет на «Северный поток»

Включение «Северного потока» в санкционный перечень Евросоюза может означать для него устранение определенных политических трудностей, считает один из европейских чиновников. Как отмечает другой источник FT, такие меры также рассматриваются Мерцем как способ «европеизировать» решение по судьбе трубопровода, чтобы избежать необходимости Берлину самостоятельно противостоять возможному давлению со стороны США и России.