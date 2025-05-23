Мерц поддерживает запрет «Северного потока».
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил инициативу Евросоюза, направленную на введение запрета на реализацию проекта газопровода «Северный поток», который должен был соединить Россию с ФРГ. Об этом сообщают источники среди европейских официальных лиц.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддерживает предложенный ЕС запрет на строительство трубопровода “Северный поток”, соединяющего Россию с Германией…» — пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Мерц занимает активную позицию в вопросе ограничения любых попыток возобновления энергетического сотрудничества между Россией и Германией, а также между США и РФ.
Включение «Северного потока» в санкционный перечень Евросоюза может означать для него устранение определенных политических трудностей, считает один из европейских чиновников. Как отмечает другой источник FT, такие меры также рассматриваются Мерцем как способ «европеизировать» решение по судьбе трубопровода, чтобы избежать необходимости Берлину самостоятельно противостоять возможному давлению со стороны США и России.
Ранее Bild сообщал, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер по-прежнему отстаивает позицию, согласно которой решение прежних немецких властей об импорте природного газа из России было оправданным, а проект «Северный поток — 2» заслуживает положительной оценки, пишет RT. По его словам, в период своего руководства правительством он ясно осознавал, что Германия, располагая ограниченными собственными природными ресурсами, обязана обеспечивать и приумножать уровень благосостояния населения за счет сохранения конкурентоспособности на глобальном рынке.