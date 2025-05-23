Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Боровском, Жуковском и Тарусском районах Калужской области. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
— На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, — написал Шапша в своем Telegram-канале.
В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников с 20:00 по московскому времени 22 мая. При этом 24 из дронов уничтожили в Московском регионе.
Также ведомство отчиталось о том, что с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени силы ПВО сбили 485 украинских беспилотников над несколькими регионами России.