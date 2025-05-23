Замазученный песок из Ростовской области вернут в Краснодарский край

В середине февраля 2025 года врио губернатора Ростовской области раскритиковал идею транспортировки загрязненного песка из Анапы в донской регион. 25 апреля он пообещал депутатам донского парламента, что привезенный на полигон песок не будет утилизироваться там, а будет транспортирован для этих целей в другой регион.