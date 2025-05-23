Мошенники стали чаще пугать хабаровчан уголовными делами

Четверо хабаровчан лишились более 8,5 млн рублей под давлением онлайн-мошенников. Преступники вынуждали своих жертв регистрироваться на сайте или сообщить присланный код, далее запугивали перспективой заведения уголовных дел, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Студентка техникума перевела мошенникам сбережения: три миллиона 550 тысяч рублей. Сотрудникам полиции девушка рассказала, что ей позвонили из учебного заведения и велели зарегистрироваться на принадлежащем министерству образования сайте. Девушка не заподозрила, что ей звонят преступники, и зарегистрировалась на фишинговом сайте. После этого ей стали звонить лжесотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств, угрожая уголовным преследованием за финансирование запрещенной деятельности. Звонки продолжались почти непрерывно в течение двух недель, в итоге студентка, думая, что спасает сбережения, перевела все накопления на «безопасный счет».
Двое хабаровчан лишились более 2,8 млн рублей после разговора с мнимым сотрудником «Почты России». Потерпевшим сообщили о поступлении посылок, для получения которых необходимо назвать код из смс-сообщения. Код позволил мошенникам взломать аккаунты потерпевших на «Госуслугах» и запугать своих жертв перспективами возбуждения уголовных дел за спонсирование террористических организаций.
Менеджер коммерческой фирмы нашла дополнительный заработок в интернете: предлагали платить за повышение рейтинга отелей через бронирование номеров. Первые небольшие вклады возвращали с прибылью, позже «партнеры» предложили вложиться по-крупному, чтобы получить мегаприбыль. После перевода крупной суммы партнеры перестали выходить на связь. За месяц активного инвестирования женщина перевела мошенникам 2 млн 237 тысяч рублей.