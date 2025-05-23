Мошенники стали чаще пугать хабаровчан уголовными делами

Студентка техникума перевела мошенникам сбережения: три миллиона 550 тысяч рублей. Сотрудникам полиции девушка рассказала, что ей позвонили из учебного заведения и велели зарегистрироваться на принадлежащем министерству образования сайте. Девушка не заподозрила, что ей звонят преступники, и зарегистрировалась на фишинговом сайте. После этого ей стали звонить лжесотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств, угрожая уголовным преследованием за финансирование запрещенной деятельности. Звонки продолжались почти непрерывно в течение двух недель, в итоге студентка, думая, что спасает сбережения, перевела все накопления на «безопасный счет».