Силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников с 20:00 четверга

На территории Московского региона уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата, в Курской области сбили 11 дронов, а над Орловской областью зарегистрировано восемь единиц воздушных устройств. В Тульском регионе число сбитых беспилотников достигло 18, тогда как в Республике Крым их насчитывается 22. Над Брянской областью было ликвидировано восемь аппаратов, а в Рязанском регионе их количество составило шесть.