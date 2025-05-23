Силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников с 20:00 четверга

Силы противовоздушной обороны уничтожили 112 украинских беспилотников с 20:00 по московскому времени 22 мая. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На территории Московского региона уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата, в Курской области сбили 11 дронов, а над Орловской областью зарегистрировано восемь единиц воздушных устройств. В Тульском регионе число сбитых беспилотников достигло 18, тогда как в Республике Крым их насчитывается 22. Над Брянской областью было ликвидировано восемь аппаратов, а в Рязанском регионе их количество составило шесть.
В Калужском регионе уничтожили пять беспилотников, а в Белгородской и Ивановской областях по три. Во Владимирской области количество сбитых дронов достигло двух, а в Воронежской и Липецкой областях по одному.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что при атаке украинских беспилотников на город Елец было повреждено 20 квартир.
Также в СМИ появилась информация о том, что в результате атаки дронов на Елец в городе загорелся завод. Согласно сообщениям журналистов, всех сотрудников предприятия эвакуировали, но, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Позднее Артамонов уточнил, что в результате атаки пострадали восемь человек.