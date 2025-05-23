Губернатор Шапша: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Калужской областью

В ночь на 23 мая системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, дроны были нейтрализованы в воздушном пространстве Боровского, Жуковского и Тарусского районов.
На местах возможных падений обломков работают оперативные группы. Согласно предварительным данным, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений инфраструктуры.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об очередной атаке беспилотников ВСУ на регион. Он отметил, что средства ПВО отражают уже пятнадцатый обстрел.
Прежде российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников в ночь на 22 мая. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, за период с полуночи до 5:30 утра было перехвачено и уничтожено 105 вражеских БПЛА самолетного типа.