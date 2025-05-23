Губернатор Шапша: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Калужской областью

В ночь на 23 мая системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, дроны были нейтрализованы в воздушном пространстве Боровского, Жуковского и Тарусского районов.