Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 112 украинских дронов на территории РФ

Беспилотники сбиты над 12 российскими регионами.

Источник: Аргументы и факты

Менее чем за 12 часов силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 112 украинских беспилотников на российской территории, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

«В период с 20:00 22 мая т. г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 24 беспилотника ВСУ над Московским регионом, 22 — над Крымом, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской, восемь — над Орловской, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской.

По три дрона сбито над Белгородской и Ивановской областями, по одному — над Воронежской и Липецкой.

Также сообщается об уничтожении двух БПЛА над Владимирской областью.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате падения дрона в промзоне Ельца и последовавшего возгорания пострадали восемь человек.