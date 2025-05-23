Силы ПВО уничтожили 112 украинских дронов на территории РФ

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 24 беспилотника ВСУ над Московским регионом, 22 — над Крымом, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской, восемь — над Орловской, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской.