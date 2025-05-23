Силы ПВО уничтожили 112 украинских дронов на территории РФ

Менее чем за 12 часов силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 112 украинских беспилотников на российской территории, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«В период с 20:00 22 мая т. г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 24 беспилотника ВСУ над Московским регионом, 22 — над Крымом, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской, восемь — над Орловской, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской.
По три дрона сбито над Белгородской и Ивановской областями, по одному — над Воронежской и Липецкой.
Также сообщается об уничтожении двух БПЛА над Владимирской областью.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате падения дрона в промзоне Ельца и последовавшего возгорания пострадали восемь человек.