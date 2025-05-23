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Бармен установил скрытую камеру в женском туалете ресторана

Издание WKRC-TV сообщило, что в Соединенных Штатах Америки полицейские арестовали бармена из Лас-Вегаса, который установил в женском туалете заведения несколько скрытых камер.

Издание WKRC-TV сообщило, что в Соединенных Штатах Америки полицейские арестовали бармена из Лас-Вегаса, который установил в женском туалете заведения несколько скрытых камер.

Полицейские выяснили, что Кристофер Коэн работал в ресторане John Cutter Tavern. Одна из посетительниц заведения обнаружила в туалете подозрительное устройство, которое выглядело как зарядное, но в нем была установлена скрытая камера.

«После этого сотрудники правоохранительных органов изъяли карту памяти и обнаружили на ней видео, на которых посетительницы заведения пользовались туалетом. Они выяснили, кто установил камеру и задержали его», — отмечает издание.

В результате мужчину обвинили в незаконном подглядывании за людьми, а также в производстве сексуального контента.

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