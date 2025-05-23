Министр промышленности Новосибирска отстранен и арестован на 2 месяца

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, «Центральный районный суд с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 12 июля 2025 года», при этом уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки и оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по НСО, а ход расследования остается на особом контроле надзорного ведомства.