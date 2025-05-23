Министр промышленности Новосибирска отстранен и арестован на 2 месяца

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров был арестован и отстранен от должности по обвинению в превышении должностных полномочий (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, «Центральный районный суд с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 12 июля 2025 года», при этом уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки и оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по НСО, а ход расследования остается на особом контроле надзорного ведомства.
В настоящее время Гончаров находится в СИЗО, а исполнение обязанностей министра приостановлено до окончания следственных действий и судебного разбирательства, что может серьезно повлиять на работу регионального Минпромторга в ближайшие два месяца.